Palermo, banda spacca vetrina di negozio e arraffa 4 iPhone da oltre 1000 euro

A Palermo si tornano a spaccare le vetrine per compiere furti. Il nuovo colpo dell’ormai collaudata “banda spacca vetrine” è avvenuto nel negozio Tim di viale del Fante.

Oggetto del furto sono stati quattro iPhone del valore di oltre 1000 euro ciascuno. I malviventi, due uomini con volto celato, hanno agito attorno alle 6.15 del mattino. Sono stati ripresi dalle videocamere di videosorveglianza mentre usano una leva per forzare il telaio della porta d’ingresso. Dopo essere riusciti a entrare nel negozio, hanno arraffato i cellulari per poi fuggire a bordo di un’auto.

Questa mattina il negoziante, coperto dall’assicurazione per il furto, ha recuperato le confezioni degli smartphone per integrare la denuncia e ha contattato anche un fabbro per la sostituzione della porta blindata. Sull’episodio indaga la polizia, che ha eseguito i rilievi con il supporto del personale della Scientifica. Gli agenti di polizia hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.