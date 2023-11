Notte di fuoco a Partinico: incendiate auto e biciclette

Notte di incendi e paura a Partinico, in provincia di Palermo dove questa notte sono state date alle fiamme due automobili e due biciclette. Sugli episodi ora indagano le forze dell’ordine.

I roghi si sono verificati in varie zone della cittadina, da piazza Italia alle vicinanze di villa Falcone. Una serie di incendi che non lasciano dormire sonni tranquilli ai partinicesi visto che nei giorni scorsi si sono già verificati episodi simili. I proprietari dei veicoli sono diversi e, apparentemente, anche non collegabili fra loro. Ma non si esclude che la matrice possa essere unica.

I vigili del fuoco hanno lavorato tanto stanotte per arginare le fiamme che comunque sono riuscite a distruggere le due automobili e le due bici. Al momento Carabinieri e Polizia stanno indagando con l’aiuto anche di alcune immagini riprese da telecamere di videosorveglianza.

Foto Telejato