Tragedia a Ficarazzi, donna di 38 anni si accascia e muore in casa

Una terribile tragedia si è verificata questa mattina a Ficarazzi, in provincia di Palermo, dove una giovane madre di 38 anni, A. F., è morta a seguito di un improvviso malore mentre si trovava nella sua abitazione.

Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe allertato i soccorsi lamentando un forte dolore. Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118, giunti presso l’abitazione, per la donna non c’è stato nulla da fare. Ogni tentativo di rianimazione è risultato vano e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La notizia ha sconvolto l’intera comunità di Ficarazzi, dove la 38enne era molto conosciuta. Madre di 5 figli, lascia nello sgomento il marito e i suoi cari, oltre ai tantissimi amici che la apprezzavano. Le cause del malore che l’ha stroncata in modo così fulmineo e prematuro sono ancora da accertare.