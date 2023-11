Sicilia, tornano i temporali: allerta gialla in tutta l’Isola

Torna il maltempo in Sicilia. La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di domani, venerdì 10 novembre 2023. Per la giornata di domani, su tutta la Sicilia, è prevista l’allerta gialla.

Secondo il bollettino, sono previste piogge sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati

deboli o puntualmente moderati. Venti forti occidentali su settori costieri ed appenninici.