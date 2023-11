Emozioni ad Affari Tuoi, palermitani vincono 26 mila euro e commuovono tutti

Serata indimenticabile quella di giovedì 9 novembre per la coppia palermitani Salvo Ciancio ed Eliana, entrambi parrucchieri con un salone di bellezza nel capoluogo siciliano. I due infatti sono stati i fortunati concorrenti protagonista della puntata di Affari Tuoi, aggiudicandosi la bellezza di 26 mila euro!

Un’avventura emozionante la loro nel celebre game show di Rai Uno condotto da Amadeus. Dopo un inizio in salita, con le prime offerte del Dottore rifiutate per continuare il gioco, la svolta è arrivata grazie alla scelta del pacco numero 10, un numero dal grande significato affettivo per Salvo. Con gli occhi lucidi, il concorrente ha spiegato che quel numero gli ricorda la prematura scomparsa della madre, venuta a mancare solo lo scorso ottobre a 49 anni, e del padre, morto quando lui ne aveva solo 11.

Un racconto toccante che ha commosso tutti, conduttore e pubblico in studio compresi. Ma il bello doveva ancora venire! Optando per il pacco numero 10, quello legato ai suoi cari genitori, Salvo ed Eliana hanno messo a segno il colpo vincente: dentro c’era solo 1 euro, che sommato all’altro euro rimasto dopo le eliminazioni, gli ha permesso di aggiudicarsi il montepremi di 26 mila euro messo in palio dal Dottore nell’ultima offerta.

Un finale da favola che ha scatenato l’entusiasmo dei due coniugi palermitani e di tutto il pubblico presente. Felicissimi per una vincita inaspettata ma fortemente voluta, Salvo ed Eliana hanno manifestato tutta la loro gioia con urla di giubilo e abbracci. Il loro coraggio nel rifiutare le offerte iniziali è stato alla fine ripagato.

E pensare che avevano rischiato di tornare a casa con soli 9 mila euro se avessero accettato la seconda offerta. Invece, fiduciosi nella buona sorte e nel sostegno dei loro cari genitori dal cielo, hanno tenuto duro conquistando una vittoria da 26 mila euro che, come hanno detto, utilizzeranno per ristrutturare e migliorare il loro salone di acconciature. Una serata davvero indimenticabile per Salvo ed Eliana. Il loro entusiasmo ha contagiato tutti e regalato momenti di grande televisione. Ad Affari Tuoi trionfa ancora una volta il gioco, le emozioni e la voglia di vincere degli italiani.