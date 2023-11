Tragedia sulla Circonvallazione: morta ragazza di 18 anni, grave un uomo

Un terribile incidente stradale è avvenuto nella tarda serata di ieri sulla Circonvallazione di Catania, nei pressi di Viale Andrea Doria, provocando la morte di una ragazza di soli 18 anni e il ferimento grave di un uomo.

Secondo una prima ricostruzione dei tragici fatti, la giovane stava attraversando la strada insieme all’uomo, anch’egli di circa 20 anni, sulle strisce pedonali che si trovano a poche centinaia di metri dall’ingresso del Policlinico Universitario. Improvvisamente i due pedoni sono stati travolti da uno scooter Honda che procedeva a velocità sostenuta in direzione Ovest.

L’impatto è stato molto violento, con entrambi i ragazzi sbalzati a diversi metri di distanza. Purtroppo per la 18enne non c’è stato nulla da fare, i soccorsi del 118 giunti immediatamente sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Troppo gravi i traumi riportati nell’incidente.

L’uomo è stato invece trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso del Policlinico in codice rosso. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime ai medici. Avrebbe riportato un trauma cranico oltre a diverse fratture agli arti inferiori e superiori. La prognosi resta riservata.

A rendere ancora più drammatica la vicenda, subito dopo l’impatto con lo scooter i due giovani investiti sarebbero stati nuovamente travolti da una Fiat Punto che sopraggiungeva alle loro spalle. L’automobilista, un uomo sulla quarantina, si sarebbe reso conto solo all’ultimo momento della presenza dei corpi sull’asfalto, non riuscendo così ad evitare il secondo impatto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Catania che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. La Circonvallazione è stata chiusa al traffico per diverse ore creando gravi disagi alla circolazione. Indagini in corso.