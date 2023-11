Colpo a Cosa nostra infligge 17 arresti tra Palermo e gli Usa: Polizia ed FBI in azione

Un duro colpo alle attività criminali tra Italia e Stati Uniti è stato inferto oggi dalle forze dell’ordine. In una vasta operazione congiunta tra polizia italiana e FBI statunitense, sono scattati una serie di arresti tra Palermo e New York ai danni di esponenti di spicco di una nota famiglia mafiosa palermitana implicata in loschi affari tra i due paesi.

Secondo quanto appreso, gli arresti hanno riguardato ben 17 persone, di cui 10 fermate a New York e 7 a Palermo, tutte accusate di far parte o di essere legate a cosa nostra. I reati contestati vanno dall’associazione mafiosa alle estorsioni, dalla turbativa d’asta agli incendi dolosi aggravati dalle modalità mafiose.

L’operazione, coordinata dalla Procura di Palermo, ha visto la partecipazione di agenti del Servizio Centrale Operativo della Polizia sia di Roma che di Palermo, della Squadra Mobile palermitana e di uomini dell’FBI. Si tratta di un duro colpo inferto ai rapporti tra cosche mafiose italiane e americane, reso possibile dalla stretta collaborazione investigativa tra forze dell’ordine dei due paesi. I dettagli degli arresti e delle accuse saranno resi noti nelle prossime ore.