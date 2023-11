Gabriele Muccino a Palermo, nuotate a Mondello tra una ripresa e l’altra del suo film

Una tavola e via, “per navigare in questo splendido mare”! Il celebre regista Gabriele Muccino non ha resistito al richiamo del windsurf e ha deciso di concedersi una pausa dalle riprese del suo nuovo film per cavalcare le onde di Mondello. Come un novello surfista californiano, il regista de “L’ultimo bacio” e “Sette anime” si è tuffato nel mare di Palermo con la sua tavola, approfittando di qualche ora libera dal set.

Un video girato con un drone e diffuso dall’Albaria immortala Muccino mentre sfreccia sulle acque di Mondello, tra una planata e una virata, con l’agilità di un campione. Sembra davvero che il richiamo del mare e della sua tavola siano stati irresistibili per il regista romano, che pratica il windsurf da anni e non rinuncia mai a ritagliarsi del tempo per la sua passione.

Riprese tra le vie di Palermo per il nuovo film

Chissà se anche i protagonisti del suo nuovo film “Here Now”, ambientato tra le strade di Palermo, proveranno l’ebrezza di una cavalcata tra le onde di Mondello, magari ispirati dal loro regista. Muccino si trova nel capoluogo siciliano da alcune settimane per girare questa nuova pellicola, che lo vede nuovamente dietro la macchina da presa dopo i successi di “Baciami ancora”, “L’ultimo bacio” e “Gli anni più belli”.

La troupe sarà in città ancora per due mesi, tra location suggestive, set improvvisati e riprese che racconteranno la storia di Sophie, una studentessa americana che durante la sua vacanza in Sicilia vive una notte folle e indimenticabile con un gruppo di ragazzi palermitani incontrati per caso.

Ma tra una ripresa e l’altra, Muccino non rinuncia al suo momento di svago, e con la sua tavola torna un po’ bambino, tra sole, sale e onde da domare. Chissà se anche la bella attrice Elena Kampouris, protagonista del film, oserà seguire il suo esempio e farsi un tuffo a Mondello, magari per festeggiare la fine delle riprese. Quel che è certo è che Muccino non vede l’ora di tornare sul set, con ancora più grinta dopo aver assaporato il gusto della libertà, cavalcando le onde come un novello surfista californiano.