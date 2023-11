La popstar Dua Lipa indossa la maglia del Palermo e i social s’infiammano

La cantante Dua Lipa è la nuova testimonial della Puma ed è stata immortalata con una maglia del Palermo Calcio. La popstar di fama mondiale, originaria dell’Inghilterra ma con origini kosovare-albanesi, è stata immortalata in uno shooting fotografico per Foot Locker Europe con indosso la maglia rosanero della squadra siciliana.

L’iniziativa rientra in una campagna marketing organizzata dall’azienda statunitense insieme a Puma per promuovere il lancio delle nuove scarpe “Puma Mayze Dua Lipa”, create dalla collaborazione tra il noto brand sportivo e la cantante. Le scarpe, disponibili anche in versione rosa, richiamano i colori sociali del Palermo, da qui l’idea di utilizzare Dua Lipa come testimonial con la maglia della squadra di Serie B.

La foto è stata pubblicata sui profili social della stessa Foot Locker e del Palermo, scatenando l’entusiasmo dei tifosi rosanero che non si aspettavano di vedere una star internazionale come Dua Lipa indossare i colori della propria squadra. Del resto, con oltre 75 milioni di follower su Instagram e 3 miliardi di visualizzazioni su YouTube, Dua Lipa è una delle popstar più amate e seguite del momento, capace di scalare le classifiche musicali di tutto il mondo con brani di successo come “New Rules”, “One Kiss” e “Don’t Start Now”.

Non è la prima volta che una celebrità posa con la maglia del Palermo. Qualche settimana fa anche il famoso calciatore inglese Jack Grealish, stella del Manchester City, era stato scelto come testimonial della linea “Puma Palermo”, riedizione vintage di un modello di scarpe sportive degli anni ’80. Evidentemente il binomio tra la visibilità mediatica dei personaggi famosi e il fascino storico del club rosanero continua ad attrarre l’interesse del marketing sportivo.

Dua Lipa sembra particolarmente portata per il total pink, avendo da poco prestato la propria voce per la colonna sonora del film “Barbie” di Greta Gerwig, nel quale interpreta anche il ruolo della sirena. Chissà se presto la vedremo allo stadio Renzo Barbera per tifare Palermo accanto ai supporter rosanero. Di sicuro la sua foto con la maglia della squadra ha già contribuito a far conoscere il club siciliano oltre i confini nazionali, regalando visibilità internazionale a una società dalla lunga e gloriosa storia ultrasecolare.

Fondata nel 1900, la società di viale del Fante ha festeggiato lo scorso 1 novembre i 123 anni di attività, conquistando in oltre un secolo di vita un posto di rilievo nella storia del calcio italiano. Chissà che con il sostegno di testimonial famosi come Dua Lipa, il futuro del Palermo non possa regalare nuove soddisfazioni ai suoi appassionati tifosi.