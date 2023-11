Anziano travolto da un furgone a Bagheria: è gravissimo

Tragedia questa mattina in via Mattarella a Bagheria, dove un anziano di 89 anni è stato investito da un furgone mentre attraversava la strada, riportando gravissime ferite.

L’uomo, residente a Porticello, era appena uscito da un negozio di elettronica quando, intorno alle 10:30, ha iniziato ad attraversare sulle strisce pedonali ed è stato centrato in pieno da un furgone che sopraggiungeva da corso Butera. L’impatto è stato violentissimo e l’89enne è finito rovinosamente sull’asfalto, battendo la testa.

Immediati i soccorsi da parte dell’autista del mezzo, che si è subito fermato per prestare aiuto, e del 118, giunto sul posto pochi minuti dopo. I sanitari, valutate le condizioni critiche dell’anziano, che presentava un grave trauma cranico, la frattura del bacino e di alcune costole, lo hanno trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo in codice rosso.

Qui i medici lo hanno ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata a causa dei traumi riportati nell’impatto. La polizia municipale ha effettuato i rilievi per determinare l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Si tratta purtroppo dell’ennesimo grave incidente che coinvolge un pedone nella nostra città. L’amministrazione comunale fa sapere che gli attraversamenti pedonali di via Mattarella saranno messi in sicurezza al più presto con segnaletica più visibile. Si attende con apprensione un miglioramento delle condizioni del povero anziano, con la speranza che riesca a superare questa terribile prova.