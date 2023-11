La serata in allegria e lo schianto, addio all’infermiera dal sorriso buono Giovanna

Giovanna Mandalà, 71 anni, infermiera in pensione, è morta nella notte tra sabato e domenica in un terribile incidente sull’autostrada A29, nei pressi dello svincolo di Campobello di Mazara. Una tragedia improvvisa ha colpito la comunità di Castelvetrano, nel Trapanese, portando via una persona speciale, conosciuta e amata da tutti.

La sua auto, una Fiat Punto, è stata tamponata violentemente da un suv Range Rover Evoque guidato da un uomo di Campobello di Mazara. L’impatto è stato devastante e la signora Mandalà è stata sbalzata fuori dall’abitacolo, morendo sul colpo. Con lei viaggiava l’amica E.B., anche lei infermiera in pensione, che è stata portata in ospedale in gravi condizioni. Una tragedia che ha lasciato attonita l’intera comunità di Castelvetrano, dove Giovanna era conosciuta e benvoluta da tutti. Per oltre trent’anni aveva lavorato come caposala nel reparto di Medicina dell’ospedale, dedicando la sua vita ad aiutare il prossimo con professionalità e umanità. Anche una volta andata in pensione, aveva continuato a spendersi per gli altri, con quel sorriso dolce e quel carattere mite che la rendevano una persona speciale.

Gli amici e i colleghi la descrivono come una donna dall’animo nobile e generoso, sempre pronta ad ascoltare e confortare chi aveva bisogno. Il suo sorriso e la sua serenità erano una medicina per molti pazienti, ancor più efficace di qualsiasi terapia. Per questo la sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nelle tante persone che hanno avuto la fortuna di conoscerla.

Quella maledetta notte Giovanna stava facendo ritorno a casa dopo una serata trascorsa in compagnia dell’amica, probabilmente a ballare, una delle sue passioni. A 71 anni si godeva la pensione dedicandosi ai suoi interessi e agli affetti, come scriveva lei stessa sul suo profilo Facebook: “Mi godo la vita da pensionata”. Una vita che è stata spezzata troppo presto da un tragico destino.

I messaggi di cordoglio si susseguono numerosi in queste ore sui social network, tra rabbia e incredulità per una morte ingiusta e assurda. “Riposa in pace, dolce creatura”, scrive un’amica, ricordando il carattere mite e l’animo gentile di Giovanna. “Castelvetrano perde una grande persona, generosa e altruista”, commenta un’altra conoscente. Tutti ne piangono la scomparsa, attoniti per come una vita che ha dato tanto agli altri sia stata strappata in un attimo.

L’automobilista che ha causato l’incidente è rimasto illeso ed è risultato negativo ad alcol e droga. Si indaga per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Ma nulla potrà restituire Giovanna ai suoi cari e a tutta la comunità, che oggi piange la scomparsa di una persona dal sorriso buono, che ha dedicato l’esistenza ad aiutare il prossimo con umanità. Il suo ricordo vivrà per sempre nei cuori di chi l’ha amata.