Al Policlinico di Palermo una Tac innovativa ibrida

È entrata in funzione da oggi al Policlinico di Palermo la Gamma camera Spect – tac, un tomografo ibrido che unisce le funzionalità di una gamma camera, impiegata per l’acquisizione di immagini scintigrafiche, e di una Tac.

“Questa apparecchiatura – spiega Renato Costa, responsabile della Medicina nucleare dell’Azienda ospedaliera universitaria, – consente di ottenere in modo contestuale due informazioni diagnostiche diverse con un’alta qualità delle immagini, un risparmio dei tempi di esecuzione, e di dosi di radiazioni al paziente e all’operatore”.

L’accoppiamento di un sistema SPECT con una TC diagnostica permette al medico una visualizzazione morfo-funzionale dell’organo in esame nei diversi piani dello spazio e un riscontro diagnostico preciso. “L’Azienda ospedaliera universitaria – sottolinea il Commissario dell’AOUP, Maurizio Montalbano – continua il processo di ammodernamento tecnologico per offrire agli utenti diagnosi sempre più veloci ed accurate emaggiore sicurezza. Sottoponendo il paziente ai due esami in una sola sessione possiamo ridurre l’esposizione alle radiazioni e anticipare l’inizio delle terapie”.

La SPECT/TC ha diverse applicazioni e coinvolge trasversalmente molte discipline mediche tra cui la cardiologia, l’ortopedia, l’endocrinochirurgia, la neurologia.