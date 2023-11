Tragedia del sabato sera, perde la vita ragazzo di 19 anni

Nella tarda serata di sabato un drammatico incidente stradale si è verificato lungo la SP19 nei pressi di Scicli, causando la morte di un giovane tunisino di 19 anni. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 23:19 uno scooter con a bordo due ragazzi di nazionalità tunisina si è scontrato frontalmente con una Citroen C3 guidata da un italiano classe 2004.

L’impatto è stato violentissimo e i due giovani a bordo dello scooter sono stati sbalzati fuori dal mezzo, finendo in una scarpata adiacente alla carreggiata. Immediato l’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Modica e della sede centrale di Ragusa, che hanno raggiunto il luogo dell’incidente e hanno proceduto alle operazioni di recupero dei due ragazzi. Purtroppo per uno dei due, Khaled Adam, nato in Tunisia nel 2004, non c’è stato nulla da fare ed è morto sul colpo. L’altro giovane tunisino, nato nel 2005, è stato invece trasportato d’urgenza all’ospedale di Modica in gravi condizioni.

Sul posto anche due ambulanze del 118 che hanno cercato di rianimare la vittima e prestato i primi soccorsi al ferito, per poi accompagnarlo al pronto soccorso in codice rosso. Illeso ma sotto shock il conducente della Citroen C3, anche lui assistito dai soccorritori. I rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono stati effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Modica, che dovranno accertare le responsabilità.