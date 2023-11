Show di Mr Nagajima a Palermo: mega party al Teatro Massimo e cena al Politeama

PALERMO – Tutto pronto nel capoluogo siciliano per celebrare degnamente il compleanno del magnate giapponese Kaoru Nagajima, conosciuto familiarmente come Mr. Nagajima. In questi giorni la città ospita un evento spettacolare organizzato dall’imprenditore, con party e cena di gala nei teatri palermitani più prestigiosi.

Mega party di compleanno al Teatro Massimo

Al Teatro Massimo, come racconta il Giornale di Sicilia, a partire dalle ore 13, si terrà un mega party in stile Amway al quale prenderanno parte circa 600 invitati. Il teatro è stato appositamente allestito per l’occasione: coperta la buca d’orchestra, è stato realizzato un palco con un grande tavolo per gli ospiti e un podio. Sullo sfondo, giochi di luci e videoproiezioni animeranno la scenografia, grazie alle sapienti mani dell’organizzazione Mou Factory. Prevista anche l’esibizione del tenore Matteo Bocelli.

Gli invitati, in abito da sera e kimono, dalla mattina si fermeranno sulla scalinata del teatro per l’immancabile foto ricordo. Dress code black tie per un evento all’insegna del lusso e dello sfarzo.

Cena di gala al Teatro Politeama

In serata, il party de magnate nipponico si sposterà al Teatro Politeama per una cena di gala. Anche qui scenografia e catering d’eccellenza saranno curati rispettivamente da Galati e dallo chef stellato Filippo La Mantia. Il menù prevede piatti della tradizione siciliana, con un occhio di riguardo per le amate panelle dell’imprenditore.

Per l’occasione il teatro è stato allestito con 70 tavoli rotondi da 8 posti, in pieno stile britannico. Le signore indosseranno certamente abiti da sera eleganti, mentre per gli uomini smoking d’ordinanza.

Incontro con il sindaco Lagalla

Nella giornata di sabato Nagajima ha fatto visita al sindaco Roberto Lagalla nella splendida cornice di Villa Niscemi. L’incontro è stato molto cordiale e l’imprenditore si è detto incantato dalle bellezze della città. Ha ricambiato con alcuni doni la calorosa accoglienza ricevuta.

Prima dei festeggiamenti, è attesa una visita privata presso Villa Igiea, dove Mr. Nagajima soggiorna. Il magnate di 89 anni, nonostante alcuni problemi di salute, si è mostrato energico e desideroso di godersi questa trasferta palermitana. La città è in fermento e guarda con entusiasmo all’evento, che porterà lustro internazionale su Palermo.