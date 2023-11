Dramma in Sicilia, agricoltore 81enne precipita in un burrone e muore

Un terribile incidente si è verificato ieri nella frazione di Molino, in provincia di Messina, dove Paolo Pellegrino, agricoltore 81enne di Altolia, è tragicamente deceduto dopo essere precipitato in un dirupo. L’uomo, per cause ancora da accertare, sarebbe scivolato nel burrone mentre si trovava da solo nei campi che coltivava da una vita.

A nulla purtroppo sono valsi i tempestivi soccorsi: l’agricoltore è morto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate nella caduta. Quando i sanitari del 118 sono giunti sul luogo dell’incidente, hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo.

Vista la impervia zona dell’incidente, per il recupero della salma si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno dovuto fare ricorso all’utilizzo di un elicottero e di un aereo soccorritore. Grazie a questi mezzi è stato possibile raggiungere il corpo dell’81enne, recuperarlo tramite l’utilizzo del verricello e trasportarlo in una zona accessibile dove ad attenderlo c’erano i familiari, sconvolti da quanto accaduto.

La magistratura ha disposto il sequestro della salma per effettuare l’autopsia e accertare con esattezza le cause del decesso