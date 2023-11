Prima nevicata sull’Etna: il vulcano si risveglia imbiancato

L’Etna si è risvegliato con la prima nevicata della stagione: la vetta del vulcano appare infatti imbiancata da questa mattina, come testimonia l’arrivo dell’autunno anche in Sicilia. Nonostante ciò, l’estate non sembra ancora dire addio all’isola, dove le temperature continueranno a mantenersi intorno ai 25 gradi e il tempo rimarrà soleggiato almeno fino a giovedì prossimo, secondo le previsioni meteo.

La neve sulla cima dell’Etna è un evento atteso dagli abitanti e dai tanti appassionati, che sui social stanno condividendo numerose foto del vulcano imbiancato. Bisognerà vedere quanto resisterà questa prima “spruzzata” di neve, considerando che in Sicilia sembra continuare la lunga estate, con sole e temperature miti. La nevicata odierna segna però simbolicamente l’arrivo della nuova stagione autunnale.

Foto di Roberto Viglianisi