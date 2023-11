Omicidio a Palermo, uomo ucciso in via Roma

Palermo – Attimi di terrore nella notte palermitana. Un uomo è stato ucciso in un agguato in pieno centro storico, nei pressi dell’ufficio postale centrale di via Roma.

Il corpo senza vita della vittima, un 41enne di origini algerine, è stato ritrovato riverso sull’asfalto da alcuni passanti che hanno immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto si sono precipitate quattro pattuglie dei carabinieri e un’ambulanza, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Secondo le prime ricostruzioni, ignoti avrebbero esploso diversi colpi d’arma da fuoco verso la vittima, per poi darsi alla fuga facendo perdere le proprie tracce nel dedalo di vicoli del centro storico.

Le forze dell’ordine hanno immediatamente isolato l’area per effettuare tutti i rilievi utili alle indagini, che sono ancora alle prime battute. Gli investigatori stanno analizzando i filmati delle telecamere di sicurezza della zona per cercare di risalire all’identità degli aggressori.