Nozze da sogno per due star inglesi nella magica cornice della Tonnara di Scopello

La splendida Tonnara di Scopello, suggestiva location affacciata sul mare in provincia di Trapani, ha fatto da romantica cornice alle nozze segrete di due celebrità inglesi: l’attrice Jaime Winstone e il dj James Suckling.

La coppia di neo-sposi, già genitori del piccolo Raymond, ha pronunciato il fatidico sì lo scorso fine settimana, optando per una cerimonia intima e riservata nella meravigliosa Sicilia. Solo dopo qualche giorno la lieta notizia è trapelata sulla stampa britannica, condividendo alcuni momenti indimenticabili di quello che è stato un matrimonio da sogno.

Jaime, 38enne star di numerose pellicole di successo come “Donkey Punch” e “#ScrivimiAncora”, ha scelto per l’occasione un romantico abito bianco dal corpetto attillato e un velo lunghissimo, apparendo raggiante accanto al neo-marito in abito nero e cravatta.

La location scelta non è nuova al mondo del cinema, avendo fatto da sfondo ad alcune scene del film “Ocean’s Twelve”. Essa rappresenta la cornice perfetta per un matrimonio da favola, con le sue strutture affacciate sul mare cristallino della riserva naturale dello Zingaro.

La cerimonia si è svolta completamente all’aperto, alla luce delle fiaccole e del tramonto siciliano, con un ricco banchetto a base di prelibatezze locali rigorosamente bio. A festeggiare gli sposi, tanti amici vip tra cui l’attore Ray Winstone, papà della sposa, le attrici Sheridan Smith e Jaime Murray, il pugile Dave Ryan.

L’atmosfera di festa è stata animata dalle selezioni musicali del dj “Itchy Rich” Normile, che ha fatto ballare gli ospiti fino a notte fonda. In molti erano arrivati in Sicilia già diversi giorni prima del matrimonio, per godere di una rilassante vacanza nell’incantevole scenario mediterraneo.

Le nozze vip di Jaime Winstone e James Suckling riaccendono i riflettori sulla Sicilia come wedding destination prediletta dalle celebrità di tutto il mondo. L’isola, con i suoi panorami mozzafiato sul mare, la natura incontaminata, i borghi pittoreschi e le prelibatezze enogastronomiche, si conferma una meta ambitissima per un matrimonio da favola.