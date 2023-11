Terribile incidente, nonno e nipoti investiti da una moto: grave undicenne

Un bruttissimo incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri nella periferia di Siracusa, dove un uomo di 67 anni e i suoi due nipotini di 11 e 7 anni sono stati travolti da una moto mentre passeggiavano tranquillamente a bordo strada. Il terribile impatto ha causato gravi ferite soprattutto alla nipotina undicenne, trasportata d’urgenza in ospedale in codice rosso.

Secondo una prima ricostruzione, i tre stavano camminando sul ciglio della strada quando, per cause ancora da accertare, sono stati centrati in pieno dalla moto condotta da un giovane del posto. L’impatto è stato violentissimo, tanto che i tre sono stati sbalzati sul selciato riportando traumi e fratture. Ad avere la peggio è stata la bambina di 11 anni, soccorsa dal personale del 118 giunto sul luogo dell’incidente.

La piccola è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa. Meno gravi per fortuna le condizioni del nonno 67enne e dell’altro nipotino di 7 anni, ricoverati nello stesso nosocomio.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti rapidamente gli agenti dell’Infortunistica della Polizia Municipale di Siracusa, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.