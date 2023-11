Precipita elicottero in Sicilia, in tre a bordo

Si è sfiorata la tragedia quando un elicottero è precipitato improvvisamente per cause ancora da accertare. Il velivolo è finito in un terreno a pochi metri dalle abitazioni della zona, evitando per poco di schiantarsi contro le case.

La vicenda si è consumata stamattina intorno alle ore 10 a Lido di Noto, in contrada La Guardiola.

Secondo quanto riportato da SiracusaNews, sull’elicottero viaggiavano tre persone che fortunatamente ne sono uscite solo con lievi escoriazioni e tanto spavento. I tre occupanti sono stati comunque accompagnati all’ospedale Di Maria di Avola per accertamenti.

L’elicottero, stando alle prime ipotesi, stava effettuando dei rilievi a bassa quota nella zona di Lido di Noto quando ha perso quota precipitando improvvisamente al suolo. Solo la prontezza del pilota nel dirigere il velivolo verso il terreno disabitato ha evitato una strage. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause precise dell’incidente.