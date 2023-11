Coca e 10mila euro nascosti in casa: arrestato palermitano

I Carabinieri della Compagnia San Lorenzo hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio un 31enne, palermitano, nel corso di un servizio antidroga.

Nel quartiere Marinella, i militari della Stazione di San Filippo Neri, con il contributo di un’unità del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, hanno dapprima osservato a distanza l’indagato e, dopo aver notato la cessione dello stupefacente a diversi clienti, a loro volta segnalati alla competente Prefettura in qualità di assuntori, sono usciti allo scoperto bloccando l’uomo che, insieme alla moglie, avrebbe tentato di allontanarsi dalla propria abitazione.

La perquisizione personale e domiciliare della coppia, ha consentito di trovare nella loro disponibilità 10 mila euro in contanti. La ricerca all’interno dell’abitazione dei coniugi, ha permesso inoltre ai Carabinieri di trovare una chiave, nascosta all’interno di una cassetta per gli attrezzi, utilizzata per l’apertura della porta d’emergenza dell’ascensore; è stato il fiuto del cane antidroga “Ron” che ha segnalato ai militari un involucro contente 100 grammi di cocaina, nascosto sul tetto della cabina ascensore.

La moglie dell’arrestato, una 29enne, palermitana, è stata denunciata in stato di libertà per il medesimo reato. La droga rivenuta è stata sequestrata e verrà trasmessa al Laboratorio di Analisi per le Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per gli accertamenti di rito.

L’uomo, su disposizione del PM, è stato portato in carcere in attesa dell’udienza di convalida. L’arresto è stato convalidato e il Giudice per le Indagini Preliminari che confermato la custodia cautelare in carcere del 31enne.