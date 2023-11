Il potente Nakajima è sbarcato a Palermo, supervip e concerto da sogno con Matteo Bocelli

Palermo si prepara ad accogliere il magnate giapponese Kaoru Nakajima, fondatore del colosso Amway e pioniere del multi-level marketing, che ha scelto il capoluogo siciliano per festeggiare il suo 73esimo compleanno con un mega evento tra il 3 e il 5 novembre. Ben 1400 invitati provenienti da tutto il mondo sono attesi in città per prendere parte ai festeggiamenti, che si svolgeranno tra il Teatro Politeama e il Teatro Massimo. Le location più prestigiose della città sono state affittate per l’occasione, con non poche polemiche. In particolare il presidente della Regione Schifani ha lamentato di non essere stato avvisato dell’evento che coinvolge due teatri “a partecipazione regionale”.

Un mega evento per festeggiare il suo 73esimo compleanno

Ma questo non ha fermato i preparativi, con le maestranze al lavoro per allestire le scenografie e luci speciali che faranno da cornice agli eventi in programma. Villa Igiea e l’Hotel delle Palme, che ospiteranno buona parte degli invitati VIP, sono già sold-out. E c’è grande attesa per il parterre di ospiti che animerà le serate: nomi illustri del jet set internazionale e grandi artisti si alterneranno sul palco.

Domenica 5 novembre è previsto il culmine dei festeggiamenti, con un concerto speciale al Teatro Massimo che vedrà esibirsi Matteo Bocelli, figlio del celebre tenore, insieme ad altri artisti di fama mondiale come il compositore giapponese Hiroyuki Sawano. Ma già da stasera gli eventi entreranno nel vivo, con una serata inaugurale al Teatro Politeama alla presenza dello stesso Nakajima. Il magnate assisterà all’ultima replica del “Don Giovanni” diretto da Riccardo Muti, omaggio al direttore d’orchestra che Nakajima ha più volte ospitato in Giappone.

Appuntamenti mondani e cena di gala all’Hotel delle Palme

Non mancano ovviamente gli appuntamenti mondani, con una cena di gala all’Hotel delle Palme domani sera, sabato 4 novembre, alla presenza delle autorità cittadine. Tra gli invitati anche il sindaco Lagalla, che riceverà l’imprenditore nipponico nella prestigiosa cornice di Villa Niscemi. Si preannuncia insomma un weekend all’insegna del lusso e dello sfarzo, con ricadute importanti per l’economia e l’immagine della città. Ma anche con non poche polemiche per l’impatto che un evento di tale portata può avere sulla vivibilità per i residenti. Critiche soprattutto per i costi contenuti dell’affitto dei teatri e la richiesta che parte degli incassi siano reinvestiti in interventi di decoro urbano e recupero.

Palermo al centro del jet set mondiale per tre giorni

Nakajima però sembra non curarsi delle polemiche e si appresta a celebrare come si deve il suo 73esimo compleanno. Del resto parliamo di un personaggio eclettico e fuori dagli schemi, imprenditore di successo ma anche compositore e scrittore. Autore di libri di studio sulle tecniche di vendita che hanno contribuito al suo successo planetario. Una figura di culto in Giappone, dove è stato insignito per ben due volte del titolo di “Crown Ambassador”, una sorta di cavaliere del lavoro, per i meriti imprenditoriali. Insomma, per tre giorni Palermo si trasformerà nel centro del jet set mondiale, con tutti i risvolti positivi e negativi che ne conseguono. L’auspicio è che oltre allo sfarzo, un evento di tale portata possa lasciare anche qualcosa di concreto alla città.