Corriere Bartolini a fuoco a Palermo: traffico in tilt

Un furgone completamente avvolto dalle fiamme e il traffico in tilt per ore. È l’ennesimo episodio da dimenticare per la viabilità palermitana. Questa mattina, intorno alle 8:30, un furgone di proprietà della ditta Bartolini che percorreva Viale Regione Siciliana in direzione Catania, all’altezza della rotonda di via Belgio, ha improvvisamente preso fuoco per cause ancora da accertare.

Il conducente si è accorto delle fiamme che fuoriuscivano dal vano motore e ha accostato prontamente, riuscendo a mettersi in salvo appena in tempo prima che l’incendio avvolgesse completamente il mezzo pesante. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, mettendo in sicurezza l’area, ed hanno avviato gli accertamenti per risalire alle cause del rogo.

Presenti anche gli agenti della polizia municipale che hanno chiuso al traffico la corsia laterale di Viale Regione Siciliana, creando lunghissime code. Il blocco del traffico è durato per oltre due ore, mandando letteralmente in tilt la circolazione in uno degli snodi nevralgici del traffico cittadino.