Cambia ruota forata e il mezzo gli crolla in testa

Grave incidente ad Aci Catena durante la sostituzione di una ruota forata. Un giovane è stato schiacciato dal suo furgone mentre tentava di cambiare una gomma scoppiata nel quartiere San Giuseppe. L’uomo stava cercando di sollevare il mezzo con un cric per sostituire la ruota danneggiata, quando il dispositivo di sollevamento ha ceduto, facendo cadere il furgone che lo ha travolto.

I passanti, accortisi della gravità della situazione, hanno subito chiamato i soccorsi. I sanitari giunti sul posto hanno prestato le prime cure al malcapitato, trovato in una pozza di sangue, per poi trasportarlo d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania dove è stato ricoverato in rianimazione in codice rosso. Il giovane ha riportato gravi lesioni alla testa e le sue condizioni sono molto critiche.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Acireale che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.