Bimbo di pochi mesi resta bloccato in auto

Lieto fine per una piccola disavventura accaduta nel centro di Agrigento. Un bimbo di pochi mesi, mentre giocava con le chiavi dell’auto dei genitori, ha inavvertitamente chiuso le portiere dopo essere stato messo nel seggiolino. Mamma e papà, con prontezza, hanno subito chiamato i soccorsi non riuscendo a spiegare al piccolo come riaprire l’auto.

In pochi minuti i vigili del fuoco sono intervenuti rompendo un vetro e liberando il bimbo in perfetta salute tra le braccia dei sollevati genitori. Un piccolo imprevisto risolto nel migliore dei modi grazie alla rapidità di intervento e alla professionalità dei vigili del fuoco che, con esperienza e delicatezza, hanno tratto in salvo il piccolo permettendo a questa disavventura di avere un lieto fine.