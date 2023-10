Poliziotto eroe salva 4 bambini e il loro cane da un incendio ad Agrigento

Un agente della polizia ferroviaria di Agrigento, mentre si trovava nella sua abitazione nel centro città, ha salvato 4 fratelli di età compresa tra i 2 e i 13 anni ed il loro cane da un incendio divampato nel palazzo vicino. L’uomo, accortosi del denso fumo proveniente dalla palazzina, è immediatamente accorso sul luogo allertando nel frattempo i soccorsi. Giunto sul posto ha udito le urla dei bambini e senza esitare è entrato nello stabile ormai invaso dal fumo.

Raggiunto l’appartamento al primo piano da cui provenivano le grida, ha preso in braccio il fratellino più piccolo di 2 anni e ha condotto fuori gli altri minori dopo aver loro coperto naso e bocca con stracci bagnati per proteggerli dal fumo. Una volta messi in salvo, i bambini sono stati affidati alle cure dei sanitari e successivamente alla madre sopraggiunta. L’agente ha inoltre liberato il cane della famiglia, rinchiuso in un recinto.

Il fatto è avvenuto lo scorso 17 ottobre, la questura ne ha dato notizia oggi, 31 ottobre, con un comunicato.