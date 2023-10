Palermo, ciclista travolta da auto pirata

Ancora un grave episodio sulle strade di Palermo. Un pirata della strada ha investito una donna di 43 anni mentre percorreva in bicicletta via Cavour, nei pressi della prefettura. L’automobilista dopo l’impatto non si è fermato a soccorrere la donna ed è fuggito via.

La ciclista ha riportato un trauma cranico e ferite alla testa, soccorsa dal 118 è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Civico. Qui è stata medicata e le sono stati applicati alcuni punti di sutura per le lesioni riportate nell’incidente.

Sono in corso indagini. Fondamentale l’acquisizione dei filmati delle telecamere di sicurezza della zona da parte della polizia municipale per rintracciare il pirata della strada.

Si tratta dell’ennesimo grave episodio che vede coinvolti ciclisti in città, spesso vittime di automobilisti distratti o poco prudenti. La scorsa settimana un altro ciclista era stato travolto in via Roma riportando diversi traumi e finendo in Rianimazione.