Lacrime ai funerali di Tiziana Brucato, giovane volata via troppo presto

Oggi la comunità di Caltavuturo e tutte le Madonie sono state strette intorno alla famiglia Brucato per dare l’ultimo straziante saluto a Tiziana, la giovane trentenne tragicamente scomparsa in un incidente stradale lo scorso 24 ottobre. Nella chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo si sono celebrati i funerali, tra le lacrime di parenti e amici accorsi per accompagnare Tiziana in questo viaggio verso il Cielo.

Quando la bara bianca ornata di delicate rose rosa è entrata in chiesa, un peso sul cuore ha stretto tutti i presenti. Forse, in molti avranno pensato che quel bianco candido sarebbe stato più adatto alle future, liete nozze di Tiziana, che sognava di trovare l’amore e costruire una famiglia. Il destino è stato fin troppo beffardo nei suoi confronti.

A celebrare la messa è stato Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù, che ha portato parole di conforto cristiano ai genitori di Tiziana, visibilmente provati da un dolore inconsolabile. L’intera comunità si stringe attorno a loro, cercando di infondere quella forza che solo la fede può dare per sopportare una perdita così straziante e ingiusta.

Particolarmente toccanti sono state le parole delle amiche Nicoletta e Luana, che tra le lacrime hanno ricordato i momenti felici vissuti con Tiziana, la solarità e gioia di vivere di questa ragazza che aveva tutta la vita davanti e che invece l’ha vista stroncata a soli 30 anni. Le amiche le hanno chiesto di manifestarsi sempre nelle loro vite, perché un legame così profondo non può spezzarsi nemmeno con la morte.

Anche la sorella gemella Emanuela, che lotta tra la vita e la morte in ospedale a Bologna, ha voluto far sentire la sua vicinanza spirituale. Con la forza di chi ha appena subito un tremendo trauma, ha esortato i familiari a vivere anche per Tiziana, a sentirla sempre accanto nonostante tutto.