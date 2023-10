Tragedia in Sicilia, morta neonata: forse per rigurgito

Una bambina di sei mesi è morta otto giorni fa a Vittoria, probabilmente a causa di un rigurgito mentre prendeva il latte. La Procura ha disposto l’autopsia sul corpo della piccola per determinare le cause precise del decesso.

Stando alle prime ricostruzioni, la neonata di origini nordafricana, aveva da poco assunto il latte quando è stata adagiata dai genitori nella culla per riposare. Poco dopo il padre si è accorto che non respirava più e che le usciva latte da naso e bocca. Inutili i soccorsi in ospedale. La Procura ha aperto un fascicolo contro i genitori, atto dovuto in questi casi.

Pare che in passato la bimba avesse avuto problemi di salute e fosse stata ricoverata in terapia intensiva neonatale dopo la nascita. L’autopsia servirà a fare luce sulle cause di questa tragedia.