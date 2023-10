Palermo, paura per 5 persone: buche killer fanno rompere braccetto auto in viale Regione

Buche “killer” e il manto stradale distrutto continuano a creare non pochi problemi lungo le strade di Palermo. Ancora auto distrutte e danni a causa dello stato pietoso di alcune strade.

L’ultimo episodio in ordine di tempo in viale Regione Siciliana, all’altezza via Perpignano. Un’auto con 5 persone a bordo, a causa del manto stradale dissestato, ha subito la pericolosa rottura del braccetto dell’auto lato guida danneggiando tutta la sospensione anteriore. Diverse auto che percorrevano la stessa strada sono riuscite a evitare l’impatto con la stessa.

Sul posto oltre la ditta Magnasco per la rimozione del veicolo, anche la ditta Interventa per la pulizia della strada dato tutto l’olio perso.