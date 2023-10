E’ morto Antonino, volato da 4 metri mentre raccoglieva le olive

Arrivano brutte notizia sull’uomo caduto dall’albero di ulivo mentre era impegnato nella raccolta. La vittima purtroppo non ce l’ha fatta. È morto l’uomo di 80 anni che era stato trasferito nella serata di ieri, domenica 29 ottobre, all’ospedale San Marco di Catania dopo essere caduto da un soppalco di circa 4 metri mentre stava raccogliendo olive.

L’uomo, l’80enne Antonino Crispo, vigile urbano di Scordia in pensione da oltre 20 anni, è caduto nella sua abitazione di via Berlinguer, nella località in provincia di Catania. Secondo quanto ricostruito fino ad ora, l’anziano avrebbe perso l’equilibro e sarebbe finito a terra, rimediando delle serie ferite in tutto il corpo. Ad accorgersi dell’accaduto sarebbe stata la moglie che avrebbe quindi dato l’allarme.

Le condizioni dell’uomo sarebbero apparse immediatamente critiche e, subito dopo l’accaduto l’uomo è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Catania. Qui sarebbe deceduto qualche ora dopo.