A Misilmeri un casolare distrutto da incendio: indagini

Domenica sera un incendio è divampato in un casolare disabitato sulla strada statale 121 nei pressi di Misilmeri, in provincia di Palermo.

Le fiamme sono scoppiate intorno alle 23 in contrada Masseria Damari, al km 243. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco che hanno spento il rogo, sviluppatosi al piano terra della struttura.

L’incendio ha completamente avvolto e danneggiato tutti i locali. I pompieri hanno lavorato fino alle 2 di notte per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Sono in corso indagini per accertare le cause all’origine del rogo nel casolare abbandonato.