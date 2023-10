Furgone si ribalta sull’autostrada A29: lunghe code e caos

Un grave incidente sta bloccando il traffico in uscita da Palermo questa mattina. Un furgone si è ribaltato lungo l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, tra le gallerie di Sferracavallo e Isola delle Femmine, in direzione Trapani. Il mezzo pesante ha perso il controllo e si è schiantato contro il guardrail, ribaltandosi.

Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e il personale Anas ma la carreggiata è al momento completamente bloccata per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Ci sono lunghe code di automobili per chi deve uscire dal capoluogo siciliano.

In particolare, raggiungere l’aeroporto Falcone-Borsellino dalla città è diventato molto complicato. Gli automobilisti diretti allo scalo palermitano sono costretti a restare incolonnati in autostrada. Disagi e ritardi anche per chi si deve imbarcare su voli in partenza, con i passeggeri che rischiano di perdere il loro aereo.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. L’autotrasportatore alla guida del mezzo sembra aver perso il controllo del furgone. I rilievi del caso sono affidati agli agenti della Polstrada, che dovranno ricostruire quanto accaduto e verificare anche un eventuale coinvolgimento di altri veicoli nell’incidente. Nel frattempo il traffico continua ad essere congestionato con code chilometriche. Per chi deve mettersi in viaggio consigliamo di scegliere percorsi alternativi ed evitare il tratto autostradale fino al completo ripristino della viabilità.