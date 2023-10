Forte scirocco a Palermo: dirottati due voli

Il forte vento di scirocco che in queste ore sta sferzando Palermo e provincia sta causando diversi disagi. Tra questi, la necessità per alcuni voli in arrivo allo scalo Falcone-Borsellino di dirottare la propria rotta verso altri aeroporti siciliani.

È il caso del volo Milano Linate-Palermo della compagnia Ita, previsto per le 16:55 di oggi pomeriggio ma costretto ad atterrare all’aeroporto di Catania Fontanarossa per evitare le intense raffiche su Palermo. Stessa sorte per il volo Cuneo-Palermo della Ryanair delle 17:25, anch’esso impossibilitato ad atterrare al Falcone-Borsellino e dirottato allo scalo di Trapani Birgi.

La causa è da ricercarsi nelle fortissime raffiche di vento, che in queste ore stanno spirando da sud-est sul capoluogo siciliano.