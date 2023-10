Bagheria, automobilista pestato selvaggiamente per un colpo di clacson

Momenti di terrore a Bagheria, in provincia di Palermo, dove un automobilista è stato brutalmente aggredito da uno sconosciuto solo per aver suonato il clacson.

Il fatto è avvenuto all’incrocio tra via Città di Palermo e via Monsignor Arena, quando la vittima, un uomo, era fermo al volante della propria auto in compagnia della moglie. Stando alle prime ricostruzioni, l’automobilista avrebbe suonato il clacson per segnalare il mancato rispetto di una precedenza da parte di un altro veicolo. Un gesto che evidentemente non è piaciuto all’altro conducente che, sceso repentinamente dalla macchina, si è scagliato con violenza inaudita contro l’uomo, aprendo lo sportello e trascinandolo fuori dall’abitacolo per poi riempirlo di pugni al volto. Il tutto sotto gli occhi terrorizzati della moglie della vittima, la quale ha iniziato a urlare mettendo in fuga l’aggressore.

Marito e moglie sono stati poi accompagnati al punto di primo intervento di Bagheria. Un episodio di brutale violenza che ha scosso la comunità bagherese e su cui stanno indagando i Carabinieri, intervenuti sul posto insieme agli agenti di Polizia. L’obiettivo è rintracciare quanto prima l’autore del vile pestaggio.