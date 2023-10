Palermo, un ragazzo di 27 anni travolto mentre attraversa la strada: in Rianimazione

Terribile incidente stradale a Palermo. In via Roma, nel pieno centro cittadino, un ragazzo di 27 anni è stato investito da uno scooter mentre attraversava la strada.

L’incidente è avvenuto all’altezza di via Divisi. Il giovane, P. Z. le iniziali del suo nome, è stato soccorso dal 118 che lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale Civico. Qui adesso è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi.

A investire il 27enne è stato uno scooter SH guidato da un 16enne. Dopo lo schianto, alcuni passanti hanno dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti gli agenti municipali del servizio Infortunistica. A loro il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. Il conducente dello scooter è stato anche sottoposto all’alcol test con il precursore che ha dato esito negativo.