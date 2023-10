Drammatico incidente mortale: 76nne si schianta con la moto

Nuova tragedia della strada in Sicilia. Nel Siracusano un uomo di 76 anni ha perso la vita in un incidente stradale mentre era in sella alla sua motocicletta.

L’anziano, originario di Avola, stava percorrendo la strada tra Palazzolo e Noto quando, per cause ancora da accertare, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro un muretto a secco sul ciglio della carreggiata.

L’impatto è stato violentissimo e purtroppo fatale. Nonostante i tempestivi soccorsi giunti sul posto, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno tentato disperatamente di tenerlo aggrappato alla vita, ma le ferite riportate nell’incidente erano troppo gravi. Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta sequenza dei fatti.