Tragedia a Palermo, ragazza di 26 anni si toglie la vita gettandosi dalla finestra

Una giovane di 26 anni si è tolta la vita in modo tragico questa mattina a Palermo. La ragazza si è lanciata dalla finestra di un edificio nel centro cittadino. Nonostante l’intervento immediato dei sanitari del 118, per lei non c’è stato nulla da fare ed è deceduta poco dopo. Inutili i tentativi di rianimazione.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia che stanno cercando di ricostruire l’accaduto. Al momento non sono chiare le motivazioni che hanno spinto la 26enne a compiere il drammatico gesto. Non è noto se abbia lasciato biglietti o avvisato qualcuno delle sue intenzioni.

La tragedia si è consumata nel giro di pochi istanti, lasciando sotto shock i presenti che hanno assistito alla scena. Un dolore profondo per i familiari e gli amici della giovane, descritta come una ragazza solare e piena di vita. Si indaga per comprendere le cause di questa morte improvvisa che ha sconvolto la città.