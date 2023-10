Palermo, trovato un uomo morto in strada: disposta autopsia

Un uomo è stato trovato morto questa mattina in piazza Giachery a Palermo. La procura ha disposto le indagini sul caso per fare luce sulle cause del decesso.

Si tratta di un ghanese di 55 anni senza fissa dimora. Sono stati i volontari che lo hanno assistito in questi anni a lanciare l’allarme. Pare che sul volto di Cristian, così si chiama, ci fosse un taglio.

Al momento non è stato stabilito se sia stato provocato nel corso di una colluttazione o da una caduta, per questo la Procura di Palermo ha disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso. Sarà l’esame eseguito alla medicina legale del Policlinici di Palermo ad accertare se vi siano lesioni e percosse. Le indagini sono condotte dalla polizia di Stato.