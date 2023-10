Mafia, colpo alla famiglia mafiosa Rocca Mezzo Monreale

La Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo ha emesso 11 avvisi di conclusione delle indagini preliminari nell’ambito dell’operazione “Roccaforte”, che lo scorso gennaio aveva portato a 7 arresti tra Palermo, Riesi e Rimini. Le accuse sono di associazione di tipo mafioso, estorsioni, favoreggiamento e violenza privata aggravati dal metodo mafioso.

L’indagine, condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo, ha inflitto un duro colpo al mandamento mafioso di Pagliarelli e in particolare alla famiglia di Rocca Mezzomonreale, facendo luce su nuove figure di rilievo rimaste finora nell’ombra.

Grazie a sofisticate intercettazioni, è stato possibile documentare una riunione segreta della famiglia mafiosa in provincia di Caltanissetta, in cui si richiamava al rispetto di regole e principi mafiosi considerati un vero e proprio “statuto” tuttora cardine dell’esistenza di Cosa Nostra. In quell’occasione venne decisa una sentenza di morte per un architetto, poi scongiurata dalle indagini.

Altre intercettazioni ambientali hanno permesso di ricostruire episodi estorsivi per rimpinguare le casse dell’associazione, tra cui uno realizzato con modalità particolarmente efferate, ovvero l’apposizione di una bambola con un proiettile conficcato sulla fronte sul cancello di un’abitazione.

I risultati investigativi hanno confermato ancora una volta il predominio delle storiche figure apicali della famiglia di Rocca Mezzomonreale, già in passato condannate. Ma hanno portato alla luce anche l’esistenza di uomini d’onore “riservati”, tenuti nell’ombra per essere utilizzati nei momenti di maggiore difficoltà.

L’inchiesta coordinata dalla DDA ha inoltre dimostrato la piena disponibilità verso il sistema mafioso di figure apparentemente marginali, come il portiere di un complesso dove risiedeva un boss o un geometra compiacente. Un quadro grave che dovrà essere vagliato nelle prossime fasi processuali, ma che segna un’altra battuta d’arresto per la mafia palermitana.

È stato possibile anche captare, all’interno di un rudere nella disponibilità della famiglia mafiosa investigata, una conversazione di altissimo valore investigativo nella quale veniva tra l’altro ricostruita, nel dettaglio, un’estorsione di notevole entità perpetrata, in concorso tra gli esponenti delle famiglie di Pagliarelli e Rocca Mezzomonreale, ai danni del titolare di una sala ricevimenti posta in prossimità del confine territoriale tra le due articolazioni del mandamento;

I Carabinieri con l’operazione Roccaforte hanno inferto un duro colpo al controllo mafioso del territorio, scoperchiando gli ingranaggi occulti di Cosa Nostra nel delicato mandamento di Pagliarelli. Le indagini proseguiranno per sgominare completamente la rete criminale e restituire Palermo alla legalità.