Il malore improvviso durante l’escursione e la morte: tragedia sull’Etna

Dramma sull’Etna, vulcano siciliano, dove un turista è morto a seguito di un malore improvviso sopravvenuto mentre si trovava in escursione. Nonostante i soccorsi, per l’uomo non ci sarebbe stato niente da fare.

Allertati dalla Centrale Operativa del 118, nella mattina di venerdì 27 ottobre i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono intervenuti per prestare soccorso a un turista toscano colto da malore durante un’escursione di gruppo a quota 2800 metri sul livello del mare, nella zona dell’osservatorio astronomico sul versante nord dell’Etna.

L’uomo è stato trasportato a valle fino agli impianti turistici di Piano Provenzana, dove è stato raggiunto tempestivamente dalla nostra squadra di soccorso e dai sanitari dell’eliambulanza 118, atterrati sul posto. Dopo aver valutato le condizioni di salute del turista, i sanitari hanno avviato le manovre di rianimazione, utilizzando un defibrillatore. Nonostante l’immediato intervento dei nostri tecnici e dei sanitari 118, purtroppo per il turista non c’è stato nulla da fare. La Guardia di Finanza ha anche allertato il SAGF, mentre i Carabinieri della vicina stazione erano presenti sul posto.