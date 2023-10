Drammatico scontro tra scooter e trattore, 18enne in fin di vita

In condizioni critiche un 18enne rimasto coinvolto ieri pomeriggio in un gravissimo incidente stradale ad Aragona, in provincia di Agrigento. Il giovane si trovava a bordo del suo scooter quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato frontalmente con un trattore lungo la contrada Campanella.

L’impatto è stato violentissimo, il 18enne ha riportato traumi multipli e in particolare una grave lesione all’addome. I sanitari del 118, giunti immediatamente sul posto, lo hanno trasportato d’urgenza presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Qui è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico alla milza nel disperato tentativo di salvargli la vita. Al momento il giovane versa in condizioni critiche tra la vita e la morte.

Sul luogo dello scontro sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Aragona e i carabinieri che hanno eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Si indaga per comprendere le cause all’origine della tragedia.