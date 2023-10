Ponte di Ognissanti 2023, Palermo e Catania tra le mete turistiche più ambite

Il Ponte di Ognissanti è ormai alle porte e molti italiani stanno già organizzando una fuga di relax di qualche giorno approfittando dei giorni di vacanza. Ma quali sono le destinazioni più gettonate per questo ponte? Holidu, il motore di ricerca per case vacanza, ha stilato la classifica delle 30 città più ricercate dagli italiani per il Ponte di Ognissanti 2023 rivelando quali sono le mete preferite.

Al primo posto troviamo Roma, regina indiscussa che con il suo fascino eterno attira turisti italiani e stranieri durante tutto l’anno. Medaglia d’argento per Lucca, complice il Lucca Comics & Games, e sul terzo gradino del podio sale Parigi, prima tra le mete estere più ambite. Seguono nell’ordine Firenze, Milano, Barcellona, Napoli, Livigno e Londra a completare la top 10. Tra le new entry di quest’anno spicca Dublino, che si posiziona 11esima, mentre escono dalla classifica Cagliari e Verona. Analizzando la provenienza regionale emergono Lombardia, Toscana e Veneto con il maggior numero di località presenti in classifica.

Per quel che riguarda i costi, le città più care sono le mete estere con Parigi (339 euro a notte), Londra (300 euro), Dublino (281 euro) e Barcellona (261 euro) sul podio. In Italia le più costose sono Venezia (238 euro), Milano (228 euro), Firenze (224 euro) e Roma (216 euro). Fanalino di coda Catania, con una media di 97 euro a notte risulta la più economica tra le 30 località analizzate.

Passando ai dettagli di alcune delle destinazioni più ricercate, partiamo da Palermo, che si piazza al 16esimo posto con un costo medio di 154 euro a notte. I vacanzieri che scelgono il capoluogo siciliano sono in media 2,9 persone per un soggiorno di 3,2 notti. Rispetto allo scorso anno Palermo sale di una posizione nella classifica generale delle mete più ambite.

Scendendo fino alla 24esima posizione troviamo Catania, con un costo medio di 97 euro a notte, la più economica tra le 30 località analizzate da Holidu. Per visitare Catania i vacanzieri partono in media in 2 persone per 3,1 notti. Anche il capoluogo etneo guadagna una posizione rispetto al 2022, a conferma del fascino e dell’attrattiva di questa affascinante città siciliana.

In conclusione, dall’analisi di Holidu emerge una netta preferenza degli italiani verso le destinazioni nostrane, con ben 24 città su 30 della penisola, anche se alcune mete estere continuano ad esercitare un grande fascino, in primis Parigi sul podio. Il mix tra arte, cultura, enogastronomia e folklore regionale rende le città italiane una calamita irresistibile per un weekend lungo alla scoperta delle tradizioni e dei sapori unici del Belpaese.