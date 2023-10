Far-West a Misilmeri: 18enne in fuga semina il panico, sperona Carabinieri e danneggia auto parcheggiate

I Carabinieri della Compagnia di Misilmeri hanno arrestato un 18enne, di Misilmeri, per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Il giovane, dopo essere scappato da una comunità in provincia di Palermo, dove era affidato in prova ai servizi sociali, ha rubato un’auto e si è dato alla fuga in autostrada, in direzione Misilmeri, guidando a elevata velocità e mettendo in serio pericolo l’incolumità degli altri automobilisti.

I militari dell’Arma sono riusciti a raggiungerlo dopo un lungo inseguimento protrattosi anche per le vie interne di Misilmeri, durante il quale il giovane ha danneggiato numerose auto parcheggiate. L’uomo, che ha anche speronato l’auto dei Carabinieri, è stato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, per lesioni personali e danneggiamento aggravato; l’autovettura rubata è stata restituita al legittimo proprietario.

L’arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese che ha disposto per l’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.