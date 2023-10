Malore per Luca Barbareschi alle Eolie, trasportato in elisoccorso al Policlinico

Malore improvviso per Luca Barbareschi mentre si trovava alle Isole Eolie per girare un film: l’attore e regista 67enne, ha accusato un mancamento ed è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso al Policlinico di Messina.

Per fortuna, dopo i controlli in pronto soccorso, le condizioni di Barbareschi sono apparse meno gravi del previsto e i medici lo hanno dimesso poco dopo, tranquillizzando l’artista.

Barbareschi, che frequenta abitualmente l’arcipelago eoliano dove possiede anche una casa a Filicudi, era impegnato nelle riprese di un film quando è stato colto dal malore, circostanza che ha destato preoccupazione e allarme. Immediatamente allertato, il 118 è intervenuto tempestivamente per soccorrere l’attore e disporne il trasferimento nel vicino ospedale di Messina per gli accertamenti del caso.

Fortunatamente, dopo qualche ora, lo stesso Barbareschi ha potuto fare ritorno alle Eolie in discrete condizioni di salute. Lo spavento è stato tanto, ma l’emergenza pare essere rientrata.