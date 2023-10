Gioca 2 euro e centrata una quaterna da 124.500 euro: festa a Palermo

L’estrazione speciale del Lotto, quella che si effettua di venerdì, si è rivelata particolarmente fortunata per la Sicilia dove sono state centrate 6 vincite della Top Ten del concorso in questione. La più alta è stata realizzata a Palermo, pari a 124.500 euro, per effetto di una quaterna (con i numeri 8-9-19-29) sulla ruota di Palermo con una puntata di soli due euro totali (1 euro sul terno e un euro sulla quaterna).

A Cefalù (PA) è stato centrato un terno da 18.750 euro (4-8-19) sulla ruota di Palermo a fronte di una giocata di 7 euro complessivi. A seguire ci sono 14.250 euro vinti a Palermo grazie ad un terno sulla ruota Nazionale a seguito di una spesa di 6 euro. È quanto riporta l’agenzia di stampa ‘Agimeg’.

Festa grande anche a Ragusa dove è stato realizzato un terno da 14.000 euro sulla ruota di Palermo con i numeri 8-9-19. Un fortunato giocatore di Scicli ha puntato sull’ambo secco 22-90 sulla ruota di Roma e ha vinto 13.750 euro. Infine, è stata centrata una vincita da 12.450 euro a Palermo con una giocata da 2 euro su Tutte le Ruote. Gloria anche al 10eLotto per la Sicilia grazie al ‘5’ da 6mila euro realizzato a Termini Imerese, in provincia di Palermo, con la Modalità Istantanea. (AGIMEG)