Bimba di un anno ingoia pulsante e non respira più

Attimi di terrore per una famiglia di un paese della provincia di Messina, quando la loro bambina di poco più di un anno ha accidentalmente ingoiato il pulsante di un telecomando, rischiando di soffocare. La piccola, secondo quanto ricostruito, stava giocando in casa quando ha messo in bocca il tasto staccato da un telecomando e lo ha inghiottito.

I genitori si sono accorti subito che qualcosa non andava: la bimba aveva gravi difficoltà respiratorie e non riusciva più a piangere. Hanno capito che doveva aver ingerito un corpo estraneo che le ostruiva le vie respiratorie. Senza perdere tempo, hanno chiamato un’ambulanza che ha trasportato con urgenza la piccola all’ospedale di Milazzo.

Qui i medici del pronto soccorso, appresa la situazione critica, sono immediatamente intervenuti per cercare di estrarre il corpo estraneo. Con abilità e sangue freddo sono riusciti, in tempo record, a rimuovere il pulsante di 3 centimetri che si era incastrato nella laringe della bambina, salvandole la vita.

La piccola, dopo l’ingestione e il immediato intervento, versa ora in condizioni stabili. È stata tenuta in osservazione per precauzione.