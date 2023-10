Si è verificato un tragico incidente stradale a Caltanissetta, in via Luigi Monaco, costato la vita a un uomo di 65 anni. La vittima è Elio Drogo, residente a Sommatino, che intorno alle 16:30, mentre era alla guida della sua Mercedes classe C, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro un palo della luce.

Secondo una prima ricostruzione, Elio Drogo stava dirigendosi verso l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta poiché non si sentiva bene. Un probabile malore potrebbe avergli fatto perdere il controllo della vettura, che è finita fuori strada impattando violentemente contro il palo in cemento.

L’incidente è avvenuto in un tratto rettilineo e l’auto, dopo l’urto, si è girata su se stessa per poi arrestarsi al centro della carreggiata. Il 65enne è rimasto incastrato tra le lamiere contorte, e quando sono arrivati i soccorsi era già in stato di incoscienza.

Un ragazzo di passaggio ha assistito alla scena e ha subito chiamato il 118, mentre sul posto si portavano un’ambulanza e una squadra dei vigili del fuoco. In attesa del loro arrivo è intervenuto il sovrintendente di polizia penitenziaria Vincenzo Mattina, che vedendo l’uomo immobile e sanguinante ha sfondato il finestrino della Mercedes permettendo così di estrarlo più velocemente dall’abitacolo.

I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare Elio Drogo, purtroppo invano. Il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso, probabilmente avvenuto sul colpo a causa del violentissimo impatto. La polizia municipale ha eseguito i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica e le cause dell’incidente.