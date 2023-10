L’hair stylist palermitano Francesco Arancio in finale al prestigioso International Visionary Award di Londra

Grande emozione per Francesco Arancio, talentuoso hair stylist palermitano, che è stato selezionato tra migliaia di colleghi in tutto il mondo per partecipare alla finale del celebre International Visionary Award, il più importante premio internazionale riservato ai parrucchieri più innovativi e creativi del panorama mondiale.

La finale si terrà domenica 15 ottobre presso la spettacolare venue dell’Icc Capital Suite nell’Excel di Londra, in occasione del 41esimo anniversario dell’Alternative Hair Show. Arancio, fondatore e direttore artistico dell’esclusivo Academy Salon di Palermo che porta il suo nome, sarà l’unico rappresentante siciliano tra i cinque hair stylist italiani che si contenderanno l’ambito riconoscimento sul celebre palcoscenico londinese.

Per l’occasione, Arancio presenterà dal vivo la sua creazione nella categoria “Cut&Colour”, ispirata al tema del “Tapestry”, l’arazzo. L’hair stylist palermitano curerà nei minimi dettagli l’intero look della modella, dall’hair style all’outfit, passando per make up e accessori. I capelli, in particolare, saranno plasmati da Arancio con la preziosa collaborazione di parte del suo fidato team dell’Academy Salon, Sabrina Randazzo e Giovanni Galeota.

L’abito indossato dalla modella sarà una speciale creazione dello stilista palermitano Davorin Cordone, mentre il trucco sarà affidato alla sapiente maestria di Maria Luisa Daidone. Un gioco di squadra tutto siciliano per stupire la giuria internazionale con arte, fantasia e maestria made in Sicily. “Sono molto orgoglioso di rappresentare l’Italia e la Sicilia in una competizione di così grande prestigio – dichiara emozionato Arancio – quando ho ricevuto la comunicazione che ero stato selezionato per la finale è stata una gioia immensa e anche una grande responsabilità”.

L’hair stylist palermitano lavora da mesi alla preparazione di questo evento che rappresenta il coronamento di una brillante carriera internazionale. Francesco Arancio, infatti, da oltre vent’anni gira il mondo come coach e talento creativo, tenendo spettacolari show che mostrano l’arte del taglio e dello styling dei capelli. “Portare la moda e l’estro italiano all’estero è per me motivo di orgoglio ma anche una bellissima sfida. Ce la metterò tutta per stupire il pubblico londinese” dichiara ancora Arancio. I proventi dell’International Visionary Award saranno interamente devoluti alla ricerca contro la leucemia infantile. Un motivo in più per augurare buona fortuna al nostro campione siciliano.