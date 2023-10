Diletta Leotta si gode l’estate siciliana infinita: la fuga romantica alle Eolie

Diletta Leotta è volata in Sicilia per una fuga romantica alle isole Eolie insieme al compagno, il portiere Loris Karius, e alla figlia Aria. La conduttrice sportiva ha condiviso su Instagram alcuni momenti del suo soggiorno nell’arcipelago siciliano, mostrando i panorami mozzafiato che offrono le sette isole.

Diletta, che è nata a Catania, torna spesso in Sicilia per concedersi una pausa di relax e questa volta ha scelto come meta le splendide Eolie. La Leotta ha pubblicato tra le sue storie su Instagram il video di un tramonto spettacolare visto dall’isola di Vulcano, dove molto probabilmente alloggia in questi giorni insieme alla sua famiglia. Anche il compagno Loris Karius si è mostrato sui social mentre ammirava il mare cristallino eoliano in compagnia della figlia Aria, nata lo scorso agosto. Per la piccola si tratta del primo viaggio nella terra d’origine della madre.

Diletta sta trascorrendo alle Eolie gli ultimi scampoli d’estate, approfittando delle temperature ancora miti di ottobre. L’arcipelago offre panorami unici, con coste frastagliate, spiagge di sabbia nera vulcanica e un mare dalle mille sfumature di blu. Oltre a godersi il relax, la coppia sta facendo anche belle escursioni per far conoscere alla figlia le bellezze naturali di queste isole. Diletta e Loris sono stati avvistati durante una passeggiata a Lipari, per le caratteristiche viuzze del centro storico.

La conduttrice sportiva ama particolarmente le Eolie, dove torna spesso non appena può staccare dagli impegni lavorativi. Quest’estate vi aveva trascorso alcuni giorni di vacanza prima di partorire la piccola Aria. E adesso non vedeva l’ora di tornarci per far scoprire alla bimba la magia di questi luoghi. Diletta sembra davvero felice e serena accanto al suo Loris, con cui la storia d’amore prosegue a gonfie vele. E la nascita della loro prima figlia ha portato una gioia immensa nelle loro vite. Questa fuga romantica alle Eolie è l’occasione perfetta per trascorrere momenti preziosi insieme come famiglia.